На теле украинского танцора с татуировкой Путина нашли свастику

На теле украинского танцора балета Сергея Полунина обнаружили коловрат, похожий на свастику. На это в пятницу, 30 ноября, обратил внимание mk.ru.

Среди других татуировок Полунина — украинский тризуб и изображение волка Ичкерии. Отмечается, что раньше на кисти правой руки у танцора был набит герб России, но он свел его, предчувствуя присоединение Крыма к РФ.

Фото опубликовано @sergeipolunin

26 ноября Полунин показал в соцсетях татуировку с президентом России Владимиром Путиным на своей груди. «Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло. Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все», — написал он. Через несколько дней стало известно о том, что он получил российский паспорт.

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