Артисты МХАТа вступились за Доронину

Артисты МХАТ имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием вернуть на должность художественного руководителя народную артистку СССР Татьяну Доронину, рассказала заслуженная артистка России и Карелии Лидия Матасова в интервью «Московскому комсомольцу».

По ее словам, Доронину «вынудили» подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы, а сама Доронина «хранит молчание, ни в чем не участвует».

В марте зрители МХАТа создали петицию за ограничение полномочий художественного руководителя театра. Они были недовольны тем, что, несмотря на введение министром культуры России Владимиром Мединским специальной должности — президента театра, которую занимает Доронина, все решения принимает худрук Бояков.

Татьяна Доронина — советская российская актриса театра и кино, театральный режиссер. Она снялась в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха» и «Старшая сестра». Она работала худруком МХАТ имени Горького с 1987 по 2018 год.

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