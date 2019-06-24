Культура
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
На обсуждение поправок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ дали по 30 секунд
Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке
МТС сменила логотип
Под Москвой нашли дачный участок за 580 миллионов рублей
Заработки Месси оказались вдвое выше зарплат 1693 футболисток
Москвичей угостили отравленной газировкой
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
Расстрел столичного бизнесмена тремя налетчиками в масках попал на видео
Новости партнеров

Артисты МХАТа вступились за Доронину

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Доронина

Артисты МХАТ имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием вернуть на должность художественного руководителя народную артистку СССР Татьяну Доронину, рассказала заслуженная артистка России и Карелии Лидия Матасова в интервью «Московскому комсомольцу».

По ее словам, Доронину «вынудили» подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы, а сама Доронина «хранит молчание, ни в чем не участвует».

В марте зрители МХАТа создали петицию за ограничение полномочий художественного руководителя театра. Они были недовольны тем, что, несмотря на введение министром культуры России Владимиром Мединским специальной должности — президента театра, которую занимает Доронина, все решения принимает худрук Бояков.

Татьяна Доронина — советская российская актриса театра и кино, театральный режиссер. Она снялась в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха» и «Старшая сестра». Она работала худруком МХАТ имени Горького с 1987 по 2018 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бунт во МХАТе: артисты потребовали вернуть уволенную Татьяну Доронину
Зрители МХАТ призвали ограничить права руководителя
Актер из МХАТ лишился работы из-за стопки коньяка
Другие материалы рубрики
Культура00:0224 июня

«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»

Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
20:3124 июня

Украина запретила показ фильма о подлодке «Курск»

11:2324 июня

«КИНО OKKO» покажет премьеру документального фильма «Аполлон-11» в формате IMAX

15:4924 июня

«Игру престолов» уличили в плагиате сцены из индийского сериала

Культура00:0722 июня

«Грызня за любовь, время и деньги»

Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
17:4223 июня

Российская певица погибла на Волге

18:2424 июня

Режиссер «Миллионера из трущоб» объяснил отказ снимать женщин в главных ролях

10:4824 июня

Христиане потребовали запретить сериал «Благие знамения»

Культура00:0521 июня

Бешеные быки, нейлоновые чулки

Мужчины против женщин и немного 90-х в новом русском кино
23:5422 июня

Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца

14:3524 июня

Мошенник попытался поселиться в доме звезды «Облачного атласа» и сменил замки

01:4024 июня

Умер актер Андрей Харитонов

Россия
«Стоит красивая девушка на улице — ее хватают»
Кавказская феминистка — о похищении невест, протесте против хиджабов и угрозах расправой
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
«Наука и религия не могут конфликтовать»
Как в российской «столице экстремизма» неожиданно появился храм-планетарий
В России захотели поддерживать семьи с помощью табака
Стало известно будущее объявившего об отставке Евкурова
Медведев высказался о новом руководстве Украины
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке
Все материалы
Мир
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Азиатскую страну заподозрили в прикрытии бесчинств военных
Защищавший Россию на русском языке серб возмутил украинца в ПАСЕ
Объяснена готовность Турции пожертвовать отношениями с США ради С-400
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Все материалы
Бывший СССР
Патриарх раздора
Бывший ставленник КГБ Филарет снова расколол православных на Украине. Чего он добивается?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву
На Тбилиси обрушился ураган
Грузию попросили не впутывать Абхазию в свои проблемы
Депутат Рады назвал гей-парады единственным достижением евроинтеграции Украины
Порошенко призвал украинцев спасти Грузию
Все материалы
Экономика
Быстрее, мощнее
В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве
Отравленный поток
Эксперты — о причинах загрязнения российской нефти
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
Бросивший «Газпром» британский партнер объяснился
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Миллиардеры пожаловались на тяжелую жизнь богатых наследников
В России началась эпидемия банкротств
Все материалы
Силовые структуры
481640 01.08.1993 Осужденные испаравительно-трудовой колонии особого режима инвалидов с камерным содержанием на площадке перед общежитием. Белозерский район, остров Огненный, поселок Новоозеро. Владимир Вяткин / РИА НовостиОстров проклятых
В российском «Алькатрасе» сидят маньяки и киллеры. Сбежать оттуда не смог никто
Беги, Луиза, беги!
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Проигнорировавшего избиение гея российского полицейского наказали
Расстрел столичного бизнесмена тремя налетчиками в масках попал на видео
Россиянка заказала киллеру в шлеме убийство директора подмосковного ТЦ
Глава антинаркотического отдела МВД попался на приказе о подбросе наркотиков
Все материалы
Наука и техника
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Найден способ есть вредную пищу и жить долго
Предсказаны скорые смертоносные эпидемии
Билл Гейтс назвал величайшую ошибку в Microsoft
Кофе оказался полезным против диабета и ожирения
Все материалы
Спорт
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Заработки Месси оказались вдвое выше зарплат 1693 футболисток
Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке
Выбрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года
Сборная России показала один день игрока команды
Российскую тяжелоатлетку отстранили от спорта на четыре года
Российские бойцы MMA оказались лучшими в Европе
Все материалы
Культура
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
Про останки и людей
Страшная авария заставила этого фотографа снимать оторванные головы и изуродованные тела
Украина запретила показ фильма о подлодке «Курск»
Артисты МХАТа вступились за Доронину
«Игру престолов» уличили в плагиате сцены из индийского сериала
Режиссер «Миллионера из трущоб» объяснил отказ снимать женщин в главных ролях
Все материалы
Интернет и СМИ
«Почему этим недоактерам все еще верят?»
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»
Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
Девушку раскритиковали за идеальное тело в бикини и неуважение к бодипозитиву
Журналистка попыталась взять интервью у мертвой рыбы
Ровшан Аскеров объяснил уход из «Что? Где? Когда?»
Ровшан Аскеров раскритиковал Дудя за необразованность и слабые интервью
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Тучные манекены в магазине Рианны взбудоражили покупателей
Меган Маркл заподозрили в переплавке подарка принца Гарри
Невеста покичилась необычным кольцом и была пристыжена за грязные ногти
Невеста перешила платье в домашних условиях и была осмеяна в сети
В сети довели до слез снявшуюся в бикини тучную модель
Все материалы
Путешествия
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
Армения поможет россиянам улететь в Грузию
Туристка решила выйти из летящего самолета и всех убить
Билетам в плацкарт предрекли подорожание
Российский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона
Все материалы
Из жизни
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Женщина с молниеносной реакцией спасла падающего с большой высоты ребенка
Крокодил напал на женщину с ребенком и убил их
Канадец чудом спасся из пасти медведя гризли
Жених из Германии поверил россиянке и лишился десятков тысяч евро
Все материалы
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Toyota за 23 миллиона — из России!
Видео: почему этот монстр стоит, как весь модельный ряд «Тойоты»?
Фольксваген, который был важнее Гольфа
Рассказываем историю Volkswagen Scirocco, о котором все забыли
Маленькие, но узнаваемые машинки из Lego
Энтузиаст собирает модельки автомобилей и даже двигателей
Появились подробности о новом кроссовере Kia для России
В России отзывают Mazda6 и CX-5 из-за угрозы капиталки мотора
На АвтоВАЗе штамповали поддельные логотипы «Мерседеса»
Все материалы
Дом
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Под Москвой нашли дачный участок за 580 миллионов рублей
Названы регионы России с максимальной концентрацией дорогого жилья
Ипотека в России станет дешевле
Москвичи массово задумались о переезде
Все материалы