Худрук МХАТа ударил недовольного его работой артиста

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков ударил артиста театра Николая Сахарова. Об этом сообщает «Собеседник.ru».

Актер увидел на доске объявлений сообщение о сборе театральной труппы. Он пришел к назначенному времени, однако его не пустили, объяснив, что на собрании будет присутствовать ограниченный круг артистов. По мнению Сахарова, его не хотели пускать на собрание из-за того, что он не одобряет методы работы худрука. Своей фамилии он в списке не обнаружил: «То есть меня вызывают на работу — и вроде как не вызывают. Но я же понимаю: если бы я не пришел на работу, они юридически меня могли бы уволить. Но говорят: "Вас не велено пускать!" То есть в моем же театре!»

Пытавшийся проникнуть в театр Сахаров рассказал, что Бояков ударил его по щеке, а затем поцарапал ему лицо. Когда худрука оттащили, он, по словам актера, грозился еще раз ударить артиста.

Сахаров также передал слова коллег, которые сказали, что на собрании Бояков объявил об увольнении недовольных руководством театра актеров. «Уволят тех, кто не подписал договоры, кто бунтует, кто дружит с теми, кто честно высказывается в прессе», — пояснил он. Официальных подтверждений этих слова пока не поступало.

«Я сходил в травмпункт, где засвидетельствовал побои. Намерен сейчас подавать заявление. Он — Бояков — озверел. Этому надо поставить уже точку», — сказал Сахаров.

Летом артисты театра записали видеообращение с требованием вернуть на должность худрука народную артистку СССР Татьяну Доронину. По словам актрисы Лидии Матасовой, Доронину «вынудили» подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы.

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