В МХАТе отреагировали на обращение вступившихся за Доронину артистов

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков отреагировал на обращение артистов к президенту России Владимиру Путину, в котором они попросили вернуть на пост худрука Татьяну Доронину. Соответствующее сообщение появилось на сайте театра.

«Скажем определенно: попытка дискредитировать результаты нашей общей кропотливой работы вызывает чувство брезгливости по отношению к авторам этого "обращения" и желание для начала дать просто сухие цифры, которые являются официальными итогами первого полугодия 2019 года», — написал Бояков. Он пояснил, что количество зрителей в МХАТе выросло на 24 процента, билетная выручка — на 32 миллиона рублей, а количество пожертвований достигло почти 8 миллионов рублей.

По мнению Боякова, те, «кто утверждает, что дела стали идти туго и в творческом, и в хозяйственном отношении, вводят всех в заблуждение». Худрук также опроверг информацию о том, что Доронина отстранена от участия в художественных процессах. Он отметил, что, согласно уставу, она, будучи председателем, должна предоставить руководству состав художественного совета. Пока от Дорониной таких предложений не поступало.

Ранее артисты театра записали видеообращение с требованием вернуть на должность худрука народную артистку СССР Татьяну Доронину. По словам актрисы Лидии Матасовой, Доронину «вынудили» подписать соглашение об уходе с поста худрука театра. «Дело в том, что ее, по сути, обманули, когда в декабре ей предложили стать почетным президентом, а должность худрука-директора занял Эдуард Бояков», — пояснила Матасова. Она отметила, что против нового руководства выступают около 30 человек из труппы.

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