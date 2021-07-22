МХАТ перенесет показы спектакля с Бузовой на неопределенный срок

Руководство МХАТа имени Горького решило перенести показы спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя художественного руководителя учреждения Захара (Евгения) Прилепина.

«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести», — заявил Прилепин. По его мнению, в случае показа постановки перед днем выборов «шум будет стоять с утра до вечера».

Отмечается, что Прилепин также попросил худрука учреждения Эдуарда Боякова «докрутить кое-какие вещи» в спектакле о молодом Иосифе Сталине. «Там есть некоторые вещи, которые мне с художественной точки зрения кажутся не вполне оправданными. Там легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской. Я все это не приемлю. Я к этому строго отношусь», — пояснил он, признав идеологический характер своих претензий к пьесе.

19 июля сообщалось, что МХАТ подписал новый контракт с Бузовой на участие в спектаклях «Чудесный грузин», которые должны пройти 17 и 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17,18 и 19 сентября.

Ранее заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Захар Прилепин заявил, что на театр оказывают давление после резонансных спектаклей те, кто не видел ни одной постановки. Причиной этих сложностей, кроме всего прочего, стало также обращение народной артистки СССР Татьяны Дорониной к президенту России с просьбой уволить худрука культурного учреждения.