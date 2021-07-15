Во МХАТе заявили о сложностях в работе после письма с просьбой уволить худрука

Во МХАТе заявили о сложностях в работе после письма Дорониной с просьбой уволить Боякова

Во МХАТе состоялось собрание группы общественного контроля под руководством главы Общественного совета при министерстве культуры РФ Михаила Лермонтова. По его словам, обсуждались только вопросы соответствия репертуара театра национальным целям развития, несмотря на огромный круг нерешенных вопросов, передает ТАСС.

Лермонтов отметил, что оценивать соответствие пока рано, но позитивная тенденция присутствует. В свою очередь, временно исполняющий обязанности директора культурного учреждения Олег Михайлов заявил, что работу серьезно осложняет публикация обращения к российскому лидеру Владимиру Путину президента театра Татьяны Дорониной, которая просила сохранить театр и уволить нынешнего художественного руководителя Эдуарда Боякова.

Худрук МХАТа подчеркнул, что сейчас ведется профессиональная информационная кампания. «Мы этот факт знаем, нам это не может нравиться. В этой ситуации профессионального разговора, какой мы сейчас видим, нам очень не хватает», — отметил он.

При этом участники заседания защищали не только Михайлова и Боякова, но и певицу Ольгу Бузову, которая и вызвала волну обсуждений после участия в спектакле «Чудесный грузин». Писатель Захар Прилепин заявил, что театр критикуют те, кто не пришел ни на один спектакль и назвал три из 15 постановок шедевральными.

2 июля бывший худрук, а ныне президент МХАТа имени Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. По ее словам, для этого необходимо уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Доронина заявила, что из театра выгнали талантливых артистов, а репертуар вместе с декорациями почти уничтожен.

В пресс-службе МХАТа в ответ заявили, что артистка не появляется в театре и не видела ни одной премьеры. Там предположили, что Дорониной манипулируют в корыстных целях.

