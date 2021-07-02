Кремль отреагировал на требование изгнать худрука МХАТа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на требование изгнать художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не получал подобных просьб от президента театра Татьяны Дорониной. «Минкульту очень хорошо известно о ситуации в МХАТе, Минкульту очень хорошо известно о диаметрально противоположных мнениях между Дорониной и руководством театра. Мы никоим образом не можем в это вмешиваться», — сказал Песков.

Ранее народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. Она заявила, что из театра «выгнали» талантливых артистов, а репертуар вместе с декорациями «почти уничтожен».

В пресс-службе МХАТа в ответ заявили, что артистка не появляется в театре и не видела ни одной премьеры. Там предположили, что Дорониной манипулируют в корыстных целях.