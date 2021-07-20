В МХАТе опровергли информацию о продлении контракта с Ольгой Бузовой

В МХАТ имени Горького опровергли информацию о продлении рабочего контракта с российской поп-певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на новый сезон. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу театра.

«На сегодняшний день контракт с Ольгой Бузовой не подписан. Ни со стороны театра, ни со стороны Ольги. Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа. К этому моменту будут известны все детали по осеннему спектаклю "Чудесный грузин"», — уточнила пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.

Ранее стало известно, что МХАТ подписал новый контракт с Бузовой на участие в спектаклях «Чудесный грузин», которые должны пройти 17 и 18 сентября. Тогда же в сети обнаружили договор, согласно которому Бузова получит около 234 тысяч рублей за исполнение роли в пьесе о молодом Иосифе Сталине.

О том, что поп-певица появится на сцене МХАТа, сообщалось в начале июня. Артистка рассказала в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь».