Российский фильм про раскаявшегося силовика покажут на Венецианском фестивале

Фильм «Капитан Волконогов бежал» российских режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова вошел в основной конкурс Венецианского международного кинофестиваля. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщается на сайте киносмотра.

Лента рассказывает о служащем правоохранительных органов, которого объявляют преступником и пытаются арестовать. Силовик ударяется в бега, после чего раскаивается за свои поступки и пытается вымолить прощение у людей, которых обидел. Главную роль в драматическом триллере исполнил актер Юра Борисов («Калашников», «Красный призрак»).

78-й Венецианский кинофестиваль состоится на острове Лидо с 1-го по 11 сентября.

В 2018 году Наталья Меркулова и Алексей Чупов выпустили драматическую ленту «Человек, который удивил всех», снятый по собственному сценарию. Также в их общей фильмографии — дебютная картина 2013 года «Интимные места», удостоенная приза «За лучший дебют» на фестивале «Кинотавр».