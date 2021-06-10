Сокуров осудил заявляющих о домогательствах актрис и назвал это западным трендом

Российский режиссер Александр Сокуров осудил заявляющих о домогательствах актрис. Об этом сообщает iReactor.

«Все что угодно может быть их мотиватором. Прежде всего, они говорят о таком, потому что злобные и глупые люди — иначе как расценивать это все? И женщины, и мужчины, которые разговаривают об этом и постоянно это пережевывают. Ищите причины таких ситуаций в бесконечной человеческой глупости», — заявил кинематографист.

Он назвал обвинения в харассменте западным трендом и заявил, что никогда не сталкивался с домогательствами в своей профессиональной жизни. При этом он видел оскорбления и хамство.

Александр Сокуров известен такими фильмами, как «Русский ковчег», «Телец», «Молох», «Солнце», «Фауст», «Скорбное бесчувствие» и «Одинокий голос человека». Режиссер является лауреатом «Золотого льва» Венецианского фестиваля, обладателем приза за сценарий Каннского фестиваля, нескольких премий «Ника» и наград Европейской киноакадемии.