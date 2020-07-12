Сокуров рассказал о преследовании КГБ из-за дружбы с Тарковским

Режиссер Александр Сокуров вспомнил о проблемах с властью, которые он пережил в советское время. Об этом он рассказал в интервью «Фонтанке», опубликованном в воскресенье, 12 июля.

«В прошлом следствие КГБ шло два года, и допросы ночные были из-за моих отношений с Андреем Тарковским, кто уже жил за границей», — рассказал Сокуров.

О своем опыте пережитого преследования из-за творчества и круга общения кинематографист поведал, когда объяснял, почему не испугался помочь Борису Ельцину в организации его выступления, посвященного выходу из состава КПСС, в июле 1990 года.

«Я, конечно, чувствовал, что я с ним на одном поле, в одной команде, потому что я уже к этому времени пережил и запрет фильма, и запрет много другого. И мне уже многое было не страшно», — пояснил Сокуров.

Сокуров также рассказал о том, как Ельцин впоследствии заблуждался насчет войны в Чечне, полагая, что там воюют не местные жители, а арабы.

Александр Сокуров известен такими фильмами, как «Русский ковчег», «Телец», «Молох», «Солнце», «Фауст», «Скорбное бесчувствие» и «Одинокий голос человека» (был запрещен и вышел на экраны только спустя десять лет после съемок). Он лауреат «Золотого льва» Венецианского фестиваля, приза за сценарий Каннского фестиваля, нескольких премий «Ника» и наград Европейской киноакадемии.

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