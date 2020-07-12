Бориса Ельцина удивили слова Сокурова о воюющих в Чечне чеченцах

Первому президенту России Борису Ельцину докладывали, что в Чечне воюют не местные жители, а арабы. Об этом в интервью 47news рассказал кинорежиссер Александр Сокуров.

По его словам, однажды он задал Ельцину вопрос, как он оценивает вооруженный конфликт в Чечне — как мятеж или национально-освободительное движение. «Он: "Как это — национально-освободительное!" И он как-то не понимал, что 80 процентов мужского населения под ружьем», — сказал кинематографист.

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Сокуров также вспомнил, что Ельцин удивился, когда услышал от него это. «А Борис Николаевич удивляется: "А мне говорят, там арабы". Нет, Борис Николаевич, где вы возьмете столько арабов?» — добавил режиссер.

Когда состоялся этот разговор, Сокуров не уточнил.

В ходе первой и второй войн в Чечне на стороне непризнанной Ичкерии воевали как местные жители, так и иностранные наемники, в том числе арабского происхождения. Так, в ходе первой чеченской кампании, согласно открытым данным, подконтрольные Джохару Дудаеву силы составляли до 15 тысяч человек, наемников среди них было, по разным сведениям, от одной до пяти тысяч, при этом арабами из них были не более нескольких сотен.

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