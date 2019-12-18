Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина. Об этом в интервью с принадлежащим Григорию Березкину РБК рассказал президент Чечни в 2004–2007 годах Алу Алханов.

«Его самолет в Югославии задержали. Задержали самолет, так Борис Ельцин лично позвонил — отпустили», — вспоминает он. По словам политика, Ельцин и Дудаев вообще ежедневно поддерживали контакты, в том числе во время войны.

В Сараево самолет Дудаева и самого лидера ЧРИ арестовали французские миротворцы из контингента ООН, но вскоре он был освобожден; согласно открытым данным, существует видеозапись ареста, которую в начале 2000-х демонстрировали на российском телевидении. Этот эпизод, в частности, описывал в своей книге «Ельцин. Кремль. История болезни» депутат Госдумы Александр Хинштейн, однако он не упоминал о личной роли Ельцина в вызволении Дудаева из-под ареста.

Алханов добавил, что Россия также помогала лидеру чеченских сепаратистов, предоставляя его борту воздушный коридор для полетов за рубеж. «Он в Ирак летал, в другие страны летал», — напомнил бывший президент Чечни.

Бывший министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов ранее раскрыл подробности срыва переговоров между Москвой и Грозным в 1994 году. По его словам, стороны изначально согласились на диалог, но затем Кремль понизил уровень своего представителя с президента Ельцина до премьер-министра Виктора Черномырдина и в итоге отправил на переговоры главу Минобороны.

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