Объяснен арест Дудаева в Боснии

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев мог быть арестован в аэропорту Сараево в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, из-за отсутствия официального разрешения на вылет со стороны Москвы. Об этом «Комсомольской правде» заявил бывший вице-премьер и сотрудник администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Шахрай.

«Тогда европейские страны не принимали самолеты, вылетавшие с территории РФ, без официального разрешения России», — объяснил политик.

Шахрай добавил, что государства Ближнего Востока не требовали такие разрешения, поэтому полеты борта Дудаева в арабские страны никак не фиксировались.

Президент Чечни в 2004-2007 годах Алу Алханов ранее рассказал, что Дудаев был освобожден из-под ареста в Сараево, где его задержали французские миротворцы из контингента ООН, после звонка Бориса Ельцина. До этого описывались лишь версии, в которых личная роль главы государства в вызволении лидера ЧРИ не упоминалась: так, депутат Госдумы Александр Хинштейн писал в своей книге, что Дудаева освободили «по просьбе российских властей»; в других источниках говорится, что лидера чеченских сепаратистов, прибывшего в Боснию в разгар гражданской войны на «битком набитом оружием» самолете, выручил «телефонный разговор между Кремлем и штаб-квартирой ООН».

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