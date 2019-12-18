Раскрыты подробности срыва переговоров Ельцина с Дудаевым

Перед началом ввода федеральных войск в Чечню в 1994 году Москва и Грозный решили провести переговоры, но в итоге Кремль отказался от проведения встречи первого президента России Бориса Ельцина с лидером непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохаром Дудаевым. Подробности срыва переговоров раскрыл бывший министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

По его словам, в конце 1994 года началось формирование группы по переговорам с лидерами ЧРИ. В декабре было решено, что встреча пройдет во Владикавказе. Однако 9 декабря, когда группа должна была туда вылететь, начался ввод войск в Чечню.

Бывший министр отметил, что, несмотря на это, представители сепаратистов прибыли на переговоры, которые длились около суток. «В конечном счете мы нашли несколько вариантов», — рассказал Михайлов.

Он отметил, что чеченская сторона была согласна на прекращение огня и предложение Москвы провести выборы в Ичкерии при условии встречи Дудаева с Ельциным. По словам Михайлова, российский лидер дал согласие на диалог, однако через несколько часов стало известно, что вместо президента на встрече будет премьер-министр Виктор Черномырдин.

Смена собеседника вызвала недовольство Дудаева, но он согласился на встречу, однако вскоре Москва отказалась и от переговоров на уровне главы правительства. Как полагает Михайлов, от встречи с чеченским лидером Ельцина отговорило его окружение.

С лидером Ичкерии 6 декабря встретился министр обороны России Павел Грачев. Собеседники не смогли прийти к согласию. Они встали, пожали друг другу руки и больше никогда не виделись. Через несколько дней начались боевые действия — 11 декабря 1994 года.

В 1994 году в России началась первая чеченская кампания. Поводом стало желание Москвы вернуть себе контроль над территорией Чечни, на которой в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия, возглавляемая Джохаром Дудаевым. Война закончилась в августе 1996 года. Жертвами конфликта стали не менее пяти тысяч российских военнослужащих и 80 тысяч мирных жителей.

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