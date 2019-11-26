Взятие в плен российских танкистов в Чечне объяснили фразой «Так получилось»

После неудачного штурма Грозного 26 ноября 1994 года, когда в столице Чечни в плен попали более 20 российских танкистов, ситуацию с захватом военных объяснили фразой «Так получилось». Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший в то время начальником Центра общественных связей Федеральной службы контрразведки (ФСК) генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов.

«При мне директор ФСК Сергей Степашин, разговаривая по телефону с кем-то, сказал: "Их же там не должно было быть". Я знаю, что ответ был такой: "Так получилось", — сказал собеседник "Ленты.ру". — С кем он разговаривал, я не знаю».

Материалы по теме «Вот сейчас танки войдут, все обосрутся и разбегутся» 25 лет назад российских военных послали в Грозный и бросили. Кому это было выгодно?

Михайлов отметил, и сам не знает, кто принимал решение отправить русских солдат и офицеров в танках на Грозный. Изначально предполагалось, что в Чечне они должны были только обучить экипажи из местных ополченцев, отметил Михайлов.

26 ноября 1994 года чеченская антидудаевская оппозиция при поддержке танков вошла в Грозный, колонна дошла до самого центра и попала в ловушку — танки обстреляли из гранатометов, 21 танкист попал в плен. Оказалось, что они — российские военнослужащие, однако власти страны долго не признавали, что послали своих танкистов в Грозный. По официальной версии, в плену погиб один человек, по неофициальной — и пленных, и погибших было больше.

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Она продолжалась до 31 августа 1996 года, в результате были убиты более пяти тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru