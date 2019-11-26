Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками

Российские танкисты, отправленные на штурм Грозного вместе с чеченской оппозицией в ноябре 1994 года, не должны были принимать участие в боевых действиях — поэтому при подготовке к операции никто не обращал внимание на неработающие стабилизаторы пушек, из-за которых танкисты не могли вести прицельный огонь. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-лейтенант в отставке, бывший начальник Центра общественных связей Федеральной службы контрразведки Александр Михайлов.

По его словам, предполагалось, что боевых действий вообще не будет — «все обосрутся и разбегутся».

«У нас почему-то танк является каким-то мистическим фантастическим оружием: будь то в 1991 году в Москве, будь то в Вильнюсе, будь то в Грозном. Почему-то считается, что пришел танк — и все сразу полегли и сказали: все, сдаемся», — отметил собеседник «Ленты.ру».

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Михайлов отметил, что не знает, кто принимал решение отправить русских солдат и офицеров в танках на Грозный. Изначально предполагалось, что для выполнения этой задачи они должны были только обучить чеченские экипажи. «При мне директор ФСК Сергей Степашин, разговаривая по телефону с кем-то, сказал: "Их же там не должно было быть". Я знаю, что ответ был такой: "Так получилось". С кем он разговаривал, я не знаю», — сказал он.

26 ноября 1994 года оппозиция при поддержке танков вошла в Грозный, колонна дошла до самого центра и попала в ловушку — танки обстреляли из гранатометов, 21 танкист попал в плен. Оказалось, что они — российские военнослужащие, однако власти страны долго не признавала, что послала своих танкистов в Грозный. По официальной версии, в плену погиб один человек, по неофициальной — и пленных, и погибших было больше.

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Она продолжалась до 31 августа 1996 года, в результате были убиты более пяти тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.

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