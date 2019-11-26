Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны

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Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время». Об этом рассказал сопредседатель Московской Хельсинкской группы, бывший депутат Государственной Думы Валерий Борщев в интервью «Ленте.ру».

По словам Борщева, и российские, и чеченские военные не хотели допустить войны. В частности, стороны вели неофициальные и неформальные переговоры. В частности, российская сторона, включая самого Борщева, провела переговоры с Дудаевым, который «снял тезис о выходе из состава России».

После этого к Ельцину отправился депутат Сергей Ковалев, который уговаривал его позвонить Дудаеву, чтобы не допустить начала войны. Однако президент ответил, что «еще не время».

Первая чеченская война началась в 1994 году. Ее причиной стала цель России взять под контроль территорию Чечни, на которой в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Боевые действия продолжались до 31 августа 1996 года, в результате были убиты более пяти тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.

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