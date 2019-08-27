Россия заплатит два миллиона евро родственникам исчезнувших на Кавказе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 1,9 миллиона евро по 21 делу об исчезновениях людей в ходе второй чеченской войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитную организацию «Правовая инициатива».

В частности, суд признал нарушение статьи 2 («Право на жизнь»), статьи 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность») и статьи 13 («Право на эффективное средство правовой защиты») Европейской конвенции по правам человека.

«Правовая инициатива» представляла интересы заявителей по пяти делам. Истцы уже получили около 600 тысяч евро в качестве компенсации морального и материального ущерба, общая сумма выплат по 21 делу составила 1,94 миллиона евро.

В конце мая ЕСПЧ признал власти России ответственными за исчезновение 12 человек в Чечне в период с 2000 по 2005 год и обязал выплатить их семьям 1,17 миллиона евро компенсации. В решении суда также отмечалось, что в каждом из рассмотренных дел были зафиксированы нарушения Европейской конвенции о защите прав человека.

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