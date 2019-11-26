Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне

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Виктор Черномырдин

Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Тогда, по словам Борщева, в руководстве России «в отношении Чечни был хаос»: «Ельцин не занимал четкой позиции. Он смотрел, выжидал, просчитывал. Главные ястребы были Олег Сосковец, Виктор Черномырдин. Последний, по-моему, самый главный ястреб».

Борщев, который после захвата российских танкистов 26 ноября 1994 года участвовал в переговорах по их освобождению, вспомнил, что когда министр обороны Павел Грачев на заседании Совета безопасности России отказался штурмовать Грозный, подставляя танки как мишень, Черномырдин сказал «нам надо сменить министра обороны». «Так мне передавали слова Черномырдина люди, которые там были. После этого Грачев изменил позицию и согласился с ним, конечно», — рассказал Борщев.

По его мнению, Грачев и другие генералы были настроены против войны. «Все из-за того, что Ельцин на тот момент еще не определился. Ну, определился к 12 декабря (когда произошел ввод войск в Чечню — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал Борщев.

Ровно 25 лет назад, 26 ноября 1994 года, антидудаевская оппозиция при поддержке танков вошла в Грозный, колонна дошла до самого центра города и попала в ловушку — танки обстреляли из гранатометов, 21 танкист попал в плен. Оказалось, что они российские военнослужащие, однако власти страны долго не признавали, что послали своих танкистов в Грозный. По официальной версии, в плену погиб один человек, по неофициальной — и пленных, и погибших было больше.

В 1994 году в России началась первая чеченская война (официальное название — восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Война продолжалась до 31 августа 1996 года, в результате погибло более 5 тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.

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