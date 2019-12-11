Чеченцы поделились воспоминаниями о войне и назвали себя наивными

Жители Чечни поделились воспоминаниями о первой войне в республике в 25-ю годовщину начала военных действий. Чеченец Ваха в беседе с «Кавказским узлом» назвал людей наивными, поскольку они надеялись на мирное урегулирование конфликта.

Мужчина рассказал, что 11 декабря 1994 года он, как и многие другие, находился на митинге в центре Грозного.

«Какой-то парень привез маленький телевизор, выставил его на капот своей машины — так я и узнал, что вводятся войска. Но даже это не казалось тогда страшным», — отметил Ваха.

Другой житель республики Апти рассказал, что и в мыслях не мог допустить начало вооруженного конфликта между русскими и чеченцами. В связи с этим он поспорил со своим родственником, заявив, что ввод войск в Чечню не является объявлением войны.

По словам грозненца Лемы, за несколько дней до 11 декабря президент непризнанной Ичкерии Джохар Дудаев встречался с Павлом Грачевым, который на тот момент занимал должность министра обороны России. После встречи они заверили, что войны не будет, вспоминает Лема.

«Даже когда 11 декабря объявили о вводе войск, и то казалось, что это больше для устрашения. Кто бы мог подумать, что это обернется такой большой кровью и растянется на годы», — заключил мужчина.

В 1994 году в России началась первая чеченская война (официальное название — восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Война продолжалась до 31 августа 1996 года, в результате погибло более 5 тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!