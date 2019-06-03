Сын Дудаева опроверг еврейское происхождение отца

Деги Дудаев, сын первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, дал интервью чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову. Запись их беседы опубликована на YouTube.

Поводом стал недавний выпуск программы «Иллюзия» на ЧГТРК «Грозный». В нем старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД ЧИАССР Ахмед Келиматов заявил, что Дудаев-старший был евреем, передает «Кавказ. Реалии». Келиматов рассказал о неком предке Дудаева по имени Дуда, который якобы прибыл в Чечню из дагестанского Дербента и активно сотрудничал с российскими, а затем советскими спецслужбами, а также «участвовал в геноциде чеченского народа в 1944 году при высылке в Казахстан».

Предположения о происхождении Дудаева Келиматов также изложил в своей книге «Чечня в когтях дьявола». Автор подчеркивал, что предок Дудаева был горским евреем, который бежал в Чечню от кровной мести, но документальных подтверждений не приводил.

Услышав о еврейском происхождении отца, Дудаев-младший рассмеялся. «К евреям мы, конечно, никакого отношения не имеем. Все это бред, — заявил он. — Легко оговаривать этих людей [лидеров Ичкерии], когда их нет в живых. На мертвеца нетрудно все списать».

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Из биографии Дудаева на сайте «Кавказского узла» следует, что он родился в селе Ялхорой Чечено-Ингушской АССР. В 1944 году семью Дудаева, в числе прочих, депортировали в Среднюю Азию, в Чечню они вернулись в 1957-м.

Впрочем, казахский историк Илесс Сигаури писал, что семью Дудаевых не депортировали, и связывал это с тем, что отец сотрудничал с НКВД.

В советской армии Дудаев дослужился до звания генерал-майора авиации, принимал участие в военных действиях в Афганистане. Позже он возглавил движение по выходу Чечни из России и стал первым президентом самопровозглашенной Ичкерии. Дудаев погиб в результате авиаудара в апреле 1996 года. После этого его семья переехала в Литву.

В 2014 году Деги Дудаева обвинили в подделке паспортов. Он признал свою вину и рассказал, что совершил преступление из желания помочь родственникам, проживающим в России, выехать в Европу.

Абдурахманов, покинувший страну в 2015 году, выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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