Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне

Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает издание Znak.

По словам Степашина, в Грозном всегда проживало русское большинство, однако на сегодняшний день русских в городе почти не осталось.

«Это огромнейшая беда всего Северного Кавказа моей страны — и Дагестана, и Карачаево-Черкесии», — отметил он в ходе конференции «Как война в Чечне изменила российское общество» в Екатеринбурге.

Бывший директор ФСБ рассказал, что во время первой чеченской войны квартиры русских граждан часто захватывались. При этом центр Грозного, где они проживали, разбомбили. Степашин призвал создавать благоприятные условия в регионах, чтобы люди не хотели оттуда уезжать. Он также подчеркнул, что эта проблема касается не только Северного Кавказа, но и Забайкалья, Приамурья, Дальнего Востока.

В 1994 году в России началась первая чеченская война (официальное название — восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Война продолжалась до 31 августа 1996 года, в результате погибло более 5 тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.

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