Сокуров прокомментировал ответ Кадырова на претензии из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров в эфире телеканала «Дождь» прокомментировал ответ главы Чечни Рамзана Кадырова на претензии из-за звания Героя России. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Так, режиссер отметил, что ему не очень интересна реакция Кадырова на слова о переосмыслении звания Героя России, поскольку он обращался не к нему, а к президенту Владимиру Путину. Комментируя слова чеченского лидера о национализме, Сокуров уточнил, что националистом можно назвать любого, кто думает о своей семье, своем народе и своей культуре. «И это достойный и приличный термин. Извращенное какое-то сознание может (...) обобщать это до чеченского народа. Но у меня действительно есть серьезное размышление на тему судьбы этого народа», — добавил он.

Сокуров подчеркнул, что по-настоящему ненавидит и презирает «провинциальную жуткую тупость, глупость и какую-то неразвитость», которая «губит молодые души». Кроме того, по его мнению, в Чечне нет «республиканского полноценного воплощения» из-за противоречащих Конституции России и дисциплине законов.

Ранее в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сокуров обратился к Путину с предложением пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России. Режиссер отметил, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. В ответ президент сказал, что если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России — он достоин звания героя.

Позже Рамзан Кадыров заявил, что Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает обо всем чеченском народе. Он также предложил режиссеру подсчитать, сколько жизней военных, сотрудников милиции и мирных граждан было спасено благодаря политике первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

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