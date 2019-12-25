Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Речь идет о заочном споре в связи с просьбой кинодеятеля переосмыслить звания Героя России, присвоенные чеченскому лидеру и его отцу Ахмату. Об этом он заявил изданию «Кавказ.Реалии».

По данным портала, Сокуров посчитал вопрос об извинениях оскорбительным, напомнив, что он обращался к президенту, а не главе региона. «У меня вопросов к Ахматовичу, или как вы его там назвали, нет! У меня давно нет вопросов к этой семье», — подчеркнул режиссер, добавив, что извиняться ему не за что.

Рассуждая о «чеченском вопросе», он подчеркнул, что видит эту проблему, но призвал жителей субъекта самостоятельно решать ее. «[Пусть] те из них, у кого есть в голове какое-то содержание, образование, способность смотреть на жизнь собственного народа [займутся своими проблемами]. Это их народ, их проблема. Что мы все время со стороны указываем Кавказу, как ему быть?» — задался вопросом Сокуров.

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10 декабря режиссер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России. Глава государства сказал, что, если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России, — он достоин того, чтобы называться героем.

Глава Чечни в ответ заявил, что Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает обо всем чеченском народе. Он обратил внимание на националистический характер его высказывания и стремление внести раздор в общество. Режиссер отметил, что ему не очень интересна реакция Кадырова, и порассуждал о гибели молодых душ из-за «провинциальной жуткой тупости, глупости и неразвитости».

Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно. Кадыровы в ходе первой чеченской войны были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской кампании перешли на сторону федеральных сил.

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