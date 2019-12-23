Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе. Трансляцию мероприятия в понедельник, 23 декабря, ведет ЧГТРК «Грозный».

«Не признаю воровские законы. Когда-то я собрал воров из Чечни и сказал, чтобы оставили свои воровские дела в Чечне», — заявил Кадыров, указав, что в республике есть «законы получше».

В рамках ежегодной пресс-конференции глава Чечни отвечает на вопросы, присланные в социальных сетях, а также на звонки. Обратиться к Кадырову могут как и жители республики, так и журналисты.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал о личном вкладе Кадырова в борьбу с преступностью в Чечне. По словам российского лидера, глава республики лично участвует во многих боевых операциях, и ежедневно подвергается опасностям. Путин отметил, что Кадыров достоин звания Героя России.

Ахмед Домбаев, более известный как Ахмед Шалинский, считается одним из самых молодых и известных воров в законе в Чечне. Молодость он провел в колониях за разбой и грабеж. Свой последний срок Домбаев получил в 2009 году за махинации с китайской обувью. В начале 2019 года его выпустили на свободу. Предполагалось, что он станет новым предводителем чеченской мафии.

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