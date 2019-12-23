Путин назвал беды Чечни общей виной России

Президент России Владимир Путин назвал «общей виной» государства бедственную ситуацию в Чечне в 1990-е годы. Об этом, как передает ТАСС, он заявил на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий России в понедельник, 23 декабря.

Путин рассказал о разговоре с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым. В беседе поднимался вопрос участия чеченского лидера в бандформированиях.

«Он (Ахмат Кадыров — прим. «Ленты.ру») мне говорит: "В Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда. Жить было по-другому невозможно"», — вспомнил Путин.

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Однако президент России отметил, что такая ситуация в республике была не столько виной местных властей, сколько «общей виной России», поскольку она «довела до такого состояния».

В декабре 1994 года в Чечне началась первая чеченская кампания, целью которой было возвращение контроля Москвы над территорией республики. Война завершилась в августе 1996 года с подписанием Хасавюртовских соглашений, российские войска полностью выводились из Чечни, а решение о статусе региона было отложено до 31 декабря 2001 года.

Однако подписание соглашений не привело к ожидаемым изменениям, в регионе началась глубокая криминализация жизни. В 1999 году началась вторая чеченская кампания, активная боевая фаза которой продлилась до весны 2000-го.

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