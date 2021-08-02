В Ессентуках завершился кинофестиваль «Хрустальный ИсточникЪ»

В Ессентуках завершил работу фестиваль «Хрустальный ИсточникЪ». Об этом пишет «Российская газета».
Главный приз фестиваля получила лента Владимира Котта «Конец фильма». Награду за лучшую мужскую роль забрал петербургский актер Александр Баргман, снявшийся в картине «Клятва». Приз в номинации «Лучшая женская роль» получила Юлия Марченко за фильм «Зови меня Дрозд». Лучшим режиссером признан Алексей Федорченко за ленту «Последняя "Милая Болгария"». Картина «Клятва» Романа Нестеренко получила награду в категории «Приз зрительских симпатий».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подвели итоги международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. Главного приза удостоился комедийный проект «Дочь коммуниста» канадского режиссера Лии Кэмерон.