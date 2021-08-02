В Нижнем Новгороде подвели итоги фестиваля веб-сериалов

В Нижнем Новгороде подвели итоги международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. Главного приза удостоился комедийный проект «Дочь коммуниста» канадского режиссера Лии Кэмерон, сообщает ТАСС.

Комедия рассказывает о 15-летней девочке из Торонто, растущей в семье убежденных коммунистов. Действие сериала разворачивается в 1989 году. «Вдохновением для сериала послужил мой эксцентричный отец. Он умер шесть лет назад, но мы решили, что мы должны сделать комедию», — рассказала создательница проекта.

Отмечается, что лучшим российским сериалом на фестивале признали проект «П. С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой» Станислава Шапкина и Алексея Фурманова.

Фестиваль Realist Web Fest стартовал в Нижнем Новгороде 29 июля. Сообщалось, что жюри получило свыше трех тысяч заявок из 70 стран мира, а всего на мероприятии были представлены 45 проектов из таких стран, как Россия, Италии, Германия, Австралия, Испания.