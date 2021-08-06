Россиянин превратил дом в сказочный терем и построил ворота-трансформеры в Твери

В Калининском районе Тверской области россиянин превратил свой дом в терем — он сделал белые наличники в виде цветов и построил ворота-трансформеры. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

У местного жителя Юрия Крылова есть собственная мастерская, в которой он выпиливает и вытачивает деревянные изделия. Затем он украшает их узорами, раскрашивает и вешает на дом. Таким образом, мастер сделал из обычного деревенского здания сказочный малиновый терем с белыми вставками в виде наличников.

При этом главная особенность его территории заключается в заборе и воротах-трансформерах. Узоры привлекают внимание местных жителей, но больше всего — необычный механизм работы деревянных створок на воротах. Уточняется, что такая разработка существует в единственном экземпляре.

В основе трансформеров лежат четыре металлические балки. Уже на них прикреплены декоративные элементы из дерева с вырезанным орнаментом. Такие детали легко и компактно складываются и вращаются, открывая проход на территорию.

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