На месте старой мельницы в Тобольске появился водопад. О нем не было известно, пока его не нашел местный видеограф Владимир Фомин, поехавший на велопрогулку по городскому парку. На его странице в соцсети «ВКонтакте» появились видео и фотографии с места бывшей мельницы.

На фото видны развалины: старые деревянные доски и остатки кирпичных оснований здания. Место, где раньше были мельница, фабрика и завод Александра Сыромятникова, сейчас заросло высокой травой и деревьями. По словам видеографа, в прошлом это были одни из самых больших предприятий в Тобольске.

Кроме того, сам коммерсант «отличался невероятной предприимчивостью». На его фабриках и фермах было сосредоточено в том числе пивоварное производство. Он также занимался коневодством, геологоразведкой, рыбным промыслом, а еще разводил животных и изготавливал строительные материалы.

«Еще его прадед построил кожевенную фабрику, а отец Адриан владел мельницей, виноводочным и пивоваренным заводами», — рассказал видеограф.

По данным газеты «Тюменская область сегодня», на фото запечатлены остатки плотины для мельничного колеса. Раньше вблизи небольшой реки, на которой стояла мельница, были частные дома, а немного дальше — водоем, наполненный родниковой водой.

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