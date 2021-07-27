Павел Воля и Ляйсан Утяшева поехали на отдых в Башкирию

Российская бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с супругом, комиком Павлом Волей и сыном приехала на отдых в Башкирию, откуда она родом. Об этом сообщает NewsBash.

«Здесь и вода вкуснее, и запахи как будто ярче: сено, кумыс, горячий летний воздух… Замечали, он тоже пахнет по-особенному? А после огорода, прогулок, костра и бани я вообще спала как самый настоящий ребенок. Наверное, такая любовь к родным местам как раз и приходит с появлением детей и большого опыта как путешественника», — поделилась бывшая спортсменка.

Утяшева рассказала, что вместе с семьей покорила гору Сусактау и побывала на целебном источнике Изге Гали, где желания, которые она загадывает, «всегда сбываются».

Ранее сообщалось, что телеведущая Анастасия Ивлеева съездила в Урюпинск (Волгоградская область) в рамках съемок проекта «Блогеры и Дороги» и рассказала о необычных развлечениях, которые ей удалось найти в регионе.