Ивлеева съездила в Урюпинск и рассказала о местных развлечениях

Телеведущая Анастасия Ивлеева съездила в Урюпинск (Волгоградская область) в рамках съемок проекта «Блогеры и Дороги» и рассказала о необычных развлечениях, которые ей удалось найти в регионе. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Проект «Блогеры и Дороги» посвящен путешествиям по России, достопримечательностям и общению с людьми в российских регионах. По словам Ивлеевой, серия про Урюпинск стала для нее самой любимой.

Блогеры во время поездки подоили корову, катались на жигулях и попробовали самогон. В Урюпинск вместе с Ивлеевой поехали Даня Милохин, Юля Гаврилова, Эльдар Джарахов, Витал Парапатронов и Cherocky.

Ранее съемочная группа побывала в городах Дно и Великие Луки в Псковской области.