В Екатеринбурге появится новый канал о путешествиях. Об этом сообщает TagilCity.

Канал будет называться U-Travel, он будет работать на основе прекратившего вещание телеканала «Студия-41».

О сроках запуска пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что популярные российские блогеры составят маршруты для путешествий и отдыха. В рамках проекта участники «ТопБЛОГ» АНО «Россия — страна возможностей» вместе с блогерами уже путешествуют по стране, им предстоит побывать в 15 регионах.

В каждом из них они должны будут разузнать о достопримечательностях и найти места, которые могли бы вызвать интерес у туристов, а также снять фильмы и ролики, поделившись в них увиденным.