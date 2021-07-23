В Кемерове решили сохранить «визитную карточку» города

В Кемерове инициативные жители решили сохранить «визитную карточку» города — разноцветные витражи, которые стояли в проемах окон зданий еще с 1990-х годов. Об этом сообщают «Вести. Кузбасс».

Президент фонда «Рыба Шагала» Ольга Васильева заявила, что стеклянные окна начали менять на пластиковые. В частности, витражи сняли в Доме актеров и кемеровском санатории. По данным канала, старые рамы, ранее располагавшиеся над городским бассейном, были выброшены, но их смог подобрать и сохранить житель села Елыкаево. Он вмонтировал их в стены здания, в котором сейчас разводится птица.

По словам мастера по витражам Анастасии Зайцевой, город может лишиться «своей исторической идентичности». При этом она отметила, что через сто лет, возможно, горожане могли бы смотреть на советские витражи и понимать, что это их история.

На данный момент витражи остаются на знаковых объектах города. Например, на здании администрации, библиотеки и в холле почтового отделения.

Местные активисты создали проект, чтобы сохранить культурное достояние города. На президентские гранты волонтеры собирают информацию о сохранившихся витражах. В будущем они хотят разместить точки на карте Кемерова, где можно полюбоваться советским стеклом.