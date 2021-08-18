В Свирске прошел Всероссийский фестиваль кузнечного мастерства

В городе Свирск, Иркутская область, состоялся всероссийский фестиваль кузнечного ремесла. Об этом сообщает портал «Глагол».

Мероприятие под названием «ДарХан» продолжалось 11 дней в историко-культурном комплексе «Свирская Ривьера». Известно, что в нем приняли участие 20 кузнецов из Москвы, Петербурга, Рязани, Пскова и других городов России.

Согласно материалу, в рамках фестиваля мастера ковали скульптуры, посвященные местным животным. Отмечается, что полученные работы украсили главную аллею городского парка. Кроме того, посетители «ДарХана» получили возможность посетить ярмарку, на которой можно было приобрести скульптуры кузнецов.

В августе в Астрахани, в свою очередь, провели фестиваль классической музыки. Мероприятие под названием OperaFirst. Astrakhan 2021 будет проходить под открытым небом. Зрители смогут посетить три творческих вечера, где будет звучать музыка разных жанров.