Около 400 человек обратились за помощью в посольство России в Афганистане

Посол Жирнов: около 400 человек с российским гражданством попросили о помощи в Кабуле

Порядка 400 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой о помощи. Речь идет об афганцах, имеющих российское гражданство. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил посол Дмитрий Жирнов, его слова передает ТАСС.

«Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри Кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства», — заявил он.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в вопросах по поводу приема беженцев Россия будет руководствоваться своими обязательствами по международному гуманитарному праву.

До этого 60 стран мира призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана иностранцев и беженцев. При этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предупредил все государства о том, что их ожидает наплыв граждан Афганистана, бегущих захвативших власть талибов (члены запрещенного в России движения «Талибан»). О своей готовности принять людей, бегущих из страны, которую захватили талибы (движение Талибан запрещено в России), заявили Канада, Албания и Косово.