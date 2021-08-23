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В ОДКБ высказали опасения из-за возможности гражданской войны в Афганистане

Генсек ОДКБ Зась: сопротивление талибам может привести к долговременной гражданской войне
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Фото: Abdul Khaliq Achakzai / Reuters

Возникшее в Афганистане сопротивление власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) может привести к долговременной гражданской войне. Такие опасения высказал РИА Новости генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Генсек подчеркнул, что потенциальная гражданская война имеет непредсказуемые последствия для безопасности не только Афганистана, но и всего центральноазиатского региона. Он также обвинил США и НАТО в том, что их «неподготовленный» вывод войск с афганской территории в долгосрочной перспективе повышает угрозы «международному миру и стабильности».

Ранее Зась обещал Таджикистану оказать поддержку ОДКБ в случае угрозы со стороны талибов. Он также отметил, что главная цель организации — обеспечение безопасности государств-резидентов. По его словам, приход талибов к власти в Афганистане «вызывает глубокую обеспокоенность».

16 августа Зась объявил о подготовке стран ОДКБ к военным учениям, которые пройдут возле таджикско-афганской границы. Согласно сообщению генсека, учения назначены «на ближайшие месяцы».

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