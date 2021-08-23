Силы сопротивления в Афганистане заявили о готовности противостоять талибам

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер готовы продолжить сопротивление боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на представителя повстанцев, передает РИА Новости.

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Источник телеканала заявил о готовности тысяч бойцов противостоять талибам. «Мы призываем движение начать серьезные переговоры. Мы стремимся к мирному урегулированию прежде чем вступать в войну», — отметил представитель сопротивления.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид рассказал, что боевики взяли в осаду силы вооруженной оппозиции в Панджшере. По его словам, талибы заняли позиции со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Представитель группировки отметил, что «Талибан» полностью очистил от сил сопротивления районы в провинции Баглан.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, сына известного афганского полевого командира, убитого в 2001 году, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Армия повстанцев насчитывает несколько тысяч бойцов, среди которых есть и регулярные части правительственных войск. Сопротивление располагает тяжелым вооружением.