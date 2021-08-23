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«Талибан» взял в осаду силы сопротивления

«Талибан» заявил, что взял в осаду силы сопротивления в Панджшере
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Фото: РИА Новости

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) взял в осаду силы вооруженной оппозиции в провинции Панджшер. Об этом в своем аккаунте Twitter заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

По его словам, талибы заняли позиции со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. «Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию пытаемся решить вопрос путем переговоров», — подчеркнул Муджахид.

Представитель группировки отметил, что «Талибан» полностью очистил от сил сопротивления районы в провинции Баглан. Муджахид заявил, что расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг и прилегающая автотрасса свободны.

Лидеры сопротивления продолжают говорить о высоком боевом духе и готовности бороться. Армия повстанцев насчитывает несколько тысяч бойцов, среди которых есть и регулярные части правительственных войск. Сопротивление располагает тяжелым вооружением.

Ранее сотни талибов направились к Панджшерской долине. Движение потребовало от вооруженной оппозиции сдаться. Масуду дали четыре часа для передачи провинции под контроль талибов. На тот момент отряды радикалов обступили провинцию и были готовы начать операцию по захвату.

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