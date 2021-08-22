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Стало известно о готовности бойцов «Талибана» атаковать Панджшер

Источник РИА Новости: бойцы «Талибана» ожидают приказа атаковать провинцию Панджшер
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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Бойцы радикального движения «Талибан» (запрещено в России) ожидают приказа атаковать провинцию Панджшер, непокоренному талибами региону Афганистана. О готовности талибов атаковать регион сообщил источник РИА Новости.

Ранее сотни талибов направились к Панджшерской долине.

22 августа «Талибан» потребовал от вооруженной оппозиции в Панджшере сдаться. Масуду дали четыре часа для передачи провинции под контроль талибов. На тот момент отряды радикалов обступили провинцию и были готовы начать операцию по захвату.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа, когда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Масуда-младшего, прибыл бывший министр внутренних дел Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны.

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