В ОДКБ пообещали помочь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

Генсек ОДКБ пообещал помочь Таджикистану в связи с ситуацией в Афганистане

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась пообещал оказать помощь Таджикистану в случае появления угрозы со стороны Афганистана. Об этом сообщается на сайте блока.

Зась заявил, что переход территории Афганистана под контроль движения «Талибан» (запрещено в России) и фактическая смена власти в стране существенно влияют на ситуацию в регионе и «вызывают глубокую обеспокоенность». Главная цель ОДКБ — обеспечение безопасности государств, состоящих в организации, подчеркнул он.

«Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры», — заверил Зась.

Ранее он сообщил, что в ОДКБ готовятся к военным учениям на границе с Афганистаном.

Источник в силовом блоке правительства Таджикистана рассказал, что обстановка на границе пока спокойная.