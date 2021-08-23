Талибы захотели получить авиасообщение с внешним миром

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) сообщили о желании распоряжаться функционирующим коммерческим аэропортом в Кабуле. Этот вопрос обсуждается с США, сообщает РИА Новости.

Прайс объяснил, что одним из условий, которые связывают Штаты с сохранением авиасообщения республики с внешним миром, служат бессрочные гарантии беспрепятственного допуска в аэропорт для желающих покинуть страну.

«Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами. Они дали нам понять в недвусмысленных выражениях, что захотели получить функционирующий коммерческий аэропорт», — заявил Прайс в ходе брифинга.

Сейчас аэропорт Кабула контролируют войска США, используя его для эвакуации американских граждан из Афганистана, а также их союзников из местных жителей. В результате давки и конфликтов с использованием огнестрельного оружия в аэропорту Кабула погибли более 20 человек

Ранее генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного командования ВС США предупредили о «значительной угрозе» самолетам в Кабуле. Однако он отказался назвать какие-либо подробности, объяснив, что на это существуют веские причины.