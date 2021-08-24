«Угнанный» украинский самолет выкупили богатые беженцы

Украинский самолет, который якобы угнали из Афганистана неизвестные, на самом деле был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран. Об этом сообщает источник издания «Страна.ua».

Покупателями, по данным издания, оказались шииты-хазарейцы. Они заплатили экипажу самолета «валютой, золотом и драгоценными камнями». По информации от источников в авиационных кругах, другие афганские беженцы-бизнесмены также выкупают места на украинские рейсы за большие суммы денег.

При этом приоритетной задачей бортов, направленных Киевом в Афганистан, является эвакуация граждан Украины. Средства, которые, по данным издания, получают экипажи бортов, «идут мимо официальной кассы».

Ранее об угоне украинского самолета, который был послан в Афганистан для эвакуации украинцев, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин. При этом сам инцидент, предположительно, произошел 22 августа, а известно о нем стало только 24 августа. Енин также сообщил, что несколько попыток эвакуировать украинцев из Кабула закончились провалом, потому что их не пустили на территорию аэропорта.

Позже спикер МИД Украины заявил, что информация об угоне самолета не соответствует действительности. По его словам, все рейсы, направленные в Кабул для эвакуации украинских граждан, вернулись на Украину. Он также отметил, что из Афганистана удалось эвакуировать 256 человек.

В настоящее время войска США и некоторых других стран НАТО контролируют территорию аэропорта. 23 августа стало известно, что Вашингтон изменил политику допуска в аэропорт желающих улететь из Афганистана. По новым правилам, в здание воздушной гавани смогут попасть только граждане стран НАТО и держатели грин-карт со своими супругами и детьми. Отбирать кандидатов на эвакуацию солдатам НАТО, по некоторым данным, помогают боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России).