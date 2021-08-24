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Байден в течение 24 часов примет решение о продлении эвакуации из Афганистана

Байден в ближайшие 24 часа решит, продлевать ли эвакуацию из Афганистана после 31 августа
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Ken Cedeno/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в течение 24 часов примет решение о продолжении эвакуации из Афганистана после 31 августа, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя американской администрации.

Глава государства предупредил, что процесс вывоза из страны будет «тяжелым и болезненным», многое может пойти не так. Как пишет издание, некоторые советники возражали против продления установленного срока из соображений безопасности. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента отметил, что приверженность Вашингтона афганцам, находящимся в группе риска, «не заканчивается 31 августа».

В Пентагоне заявили, что все должно быть сделано идеально, чтобы к указанной дате эвакуировать каждого американского гражданина, с учетом сложности перемещения в аэропорт и возможность террористических атак. Официальный представитель «Талибана» (организация запрещена в России) заявил, что США не обращались за продлением срока. В Вашингтоне указали, что переговоры по этому поводу продолжаются.

В понедельник из Кабула было эвакуировано более десяти тысяч человек. Таким образом, с 14 августа страну покинули около 48 тысяч.

Ранее, 20 августа, президент США Джо Байден выразил надежду, что американские военные успеют завершить эвакуацию сограждан из Афганистана к концу августа. Он заявлял, что не планирует расширять сроки пребывания граждан США в Афганистане после 31 августа. Глава Белого дома рассчитывает, что все американские граждане, которые хотят покинуть страну, смогут сделать это вовремя.

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