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«Талибан» пригрозил США военным ответом на несвоевременный вывод войск

«Талибан»: если Вашингтон не выведет войска до 31 августа, ответ может быть военным
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Фото: Rahmat Gul / AP

Лидеры радикального движения «Талибан» (запрещено в России) пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск с территории Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения.

По словам источника агентства, если США не выведут весь военный контингент из страны до 31 августа, ответные меры могут быть жесткими.

Ранее представитель «Талибана» Сухейл Шахин заявил, что ни США, ни Великобритания не получат дополнительного времени для проведения эвакуации. «Это красная черта. Если они намерены продолжить оккупацию, то это вызовет соответствующую реакцию», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден задумался о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с Соединенными Штатами граждан Афганистана из аэропорта Кабула. Он отметил, что окончательное решение будет зависеть от того, сколько человек американские силы успеют эвакуировать к завершению ранее намеченных сроков.

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