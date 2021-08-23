«Талибан» пригрозил США последствиями в случае несвоевременного вывода войск

«Талибан» пригрозил последствиями, если войска США не уйдут из Афганистана до 31 августа

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявил, что 31 августа — крайний срок для вывода американских войск из Афганистана и пригрозил последствиями в случае нарушения договоренностей. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя движения Сухейл Шахина.

По его словам, ни США, ни Великобритания не получат дополнительного времени для проведения эвакуации. «Это красная черта. Если они намерены продолжить оккупацию, то это вызовет соответствующую реакцию», — подчеркнул Шахин.

Представитель «Талибана» также отметил, что несвоевременный вывод войск подорвет доверие между движением и иностранными силами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с Соединенными Штатами граждан Афганистана из аэропорта Кабула. Он отметил, что окончательное решение будет зависеть от того, сколько человек США успеют эвакуировать к завершению ранее намеченных сроков.