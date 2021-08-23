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Байден заявил о недоверии «Талибану»

Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет боевикам «Талибана»
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Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не доверяет боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено на территории РФ), сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, талибы ищут легитимности, чтобы понять, признают ли их другие страны.

«Все это разговоры пока. На данном этапе "Талибан" не предпринимает акций против сил США, по большому счету, исполняет свои слова о доступе американцев в аэропорт. И я уверен, они не контролируют все силы. Так что посмотрим, правда или нет то, что они говорят», — отметил политик.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило, что США беспокоятся, что талибы будут угрожать американским оружием мирному населению Афганистана. Как заявляют официальные лица, администрация Байдена рассматривает вариант нанесения авиаударов по наиболее крупным объектам в Афганистане, где хранится американское оружие. Однако чиновники опасаются, что это может вызвать недовольство талибов.

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