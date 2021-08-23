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США рассказали о сотрудничестве с «Талибаном»

В Пентагоне рассказали о сотрудничестве с «Талибаном» в деле эвакуации людей из Кабула
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Фото: ASVAKA NEWS / Reuters

Министерство обороны США заявило о нестабильном доступе в кабульский аэропорт, подчеркнув, что каналы связи и сотрудничества с движением «Талибан» (запрещено в России) по-прежнему работают. Об этом представитель Пентагона Джон Кирби сообщил в ходе своего брифинга. Запись появилась на YouTube.

«Данное сотрудничество и избежание конфликтов работают хорошо в том смысле, что они позволяют людям прибывать в аэропорт, а также сокращает количество людей снаружи здания» — заявил Кирби. Он отметил, что США заинтересованы в максимально свободном доступе к зданию аэропорта для граждан США, а также афганцев, имеющих соответствующую эмиграционную визу.

Ранее стало известно, что США решили пересмотреть политику доступа в кабульский аэропорт. Теперь в здание могут попасть лишь граждане США, стран НАТО, а также афганцы, которые имеют соответствующую визу.

23 августа талибы потребовали от США завершить эвакуацию из Кабула до 31 августа. В противном случае они угрожают принять «жесткие меры». Кирби пообещал, что США постараются уложиться в данный талибами срок.

Талибы отнюдь не всегда сдерживают ранее взятые на себя обязательства не нападать на граждан западных стран. Например, журналистка Newsy Саша Ингебер на своей странице в Twitter писала, что талибы избивают американцев, направляющихся в кабульский аэропорт.

Кабульский аэропорт имени Хамида Карзая оказался в центре международного внимания 16 августа, когда после захвата талибами афганской столицы туда устремились тысячи людей. Силы международной коалиции не были готовы к эвакуации такого количества беженцев. В здании началась паника и давка. По данным агентства Reuters, в кабульском аэропорту погибли более 20 человек.

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