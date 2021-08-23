В Таджикистане опровергли сообщения о содействии отрядам сопротивления талибам

Таджикистан не посылал оружие и боеприпасы отрядам сопротивления радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) в северной провинции Афганистана Панджшер. Об этом заявил источник в таджикистанских силовых структурах, опровергая данные ранее сообщения о содействии республики афганскому, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, данная информация не соответствует действительности. Аналогичные заявления сделал и генеральный секретарь Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. «Нет, такой информации у нас нет», — ответил Зась на вопрос об открывшемся воздушном коридоре между Панджшером и Таджикистаном, по которому в афганскую провинцию доставляется оружие.

23 августа Herat Times со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что между Таджикистаном и расположенной на севере Афганистана провинцией Панджшер, ставшей центром сопротивления афганцев, налажен воздушный мост. По данным источника, вертолеты сил сопротивления впервые доставили из Таджикистана оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы.

В тот же день лидеры стран-членов ОДКБ провели заседание, в ходе которого обсудили наиболее острые проблемы по ситуации в Афганистане. По итогам встречи Зась рассказал, что очаги сопротивления представителям радикального движения «Талибан» могут привести к развязыванию в стране долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями. Он подчеркнул, что такой сценарий несет определенные риски для безопасности региона и мира.